Белград, , 01:25 — REGNUM Позиция сербского руководства по поводу кризиса на Украине, которую 25 февраля озвучил президент Сербии Александр Вучич — это максимум, который в данных обстоятельствах Россия могла получить от Сербии. Такое мнение высказал ИА REGNUM сербский политолог, сотрудник Института европейских исследований (Белград) Стеван Гайич.

Александр Вучич Europeanwesternbalkans.com

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Напомним, что Александр Вучич после заседания Совета безопасности Сербии провел пресс-конференцию, во время которой озвучил официальную позицию его страны по поводу специальной военной операции России на Украине. Он сказал, что Сербия поддерживает территориальную целостность Украины и осуждает действия, направленные против этой целостности, но при этом не будет вводить санкции против России. Сербия в силу своего военного нейтралитета также приостановила все международные учения.

«Я как строгий критик политики президента Вучича должен сказать, что это было решение, которое всё равно навлечет на Сербию гнев Запада. На карте Европы мы остались единственной страной, которая не опозорилась введением антироссийский санкций, и это немаловажно», — отметил Гайич.

По словам эксперта, заявление официального Белграда о поддержке территориальной целостности Украины не является неожиданностью, так как Сербия из-за сепаратизма на территории Косово и Метохии повторяет эту позицию уже годами.

«Это не новая позиция, которая каким-то образом была бы направлена против России. Это старая позиция, только подчеркнутая», — считает Гайич.

Политолог также обратил внимание на то, что официальное заявление руководства Сербии содержит пункт о временном приостановлении военных учений с любой иностранной армией.

«Это первый раз, когда действительно подчеркивается военный нейтралитет Сербии. Это сигнал НАТО, что в Сербию не придут русские, и сигнал России, что НАТО к нам не придет тоже», — отметил Стеван Гайич.