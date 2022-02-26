Вашингтон, , 01:11 — REGNUM Вооружённые силы России могут взять Киев под свой контроль. Об этом официальный представитель Белого дома Джен Псаки 25 февраля заявила в ходе регулярной пресс-конференции.

Джен Псаки

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Псаки был задан вопрос об оценке администрацией США вероятности перехода столицы Украины Киева под контроль России и о действиях, которые могут предпринять Соединённые Штаты в данной ситуации.

Джен Псаки «Падение Киева — это реальная возможность. И мы продолжаем наблюдать за тем, как Россия продвигается вперёд, даже когда мы видим сопротивление на местах, российские ВС продолжают продвигаться к Киеву».

Представитель Белого дома отметила, что не собирается в данный момент «вдаваться в гипотезы о том, как это будет выглядеть» и как на это отреагирует администрация. При этом, по её словам, у команды по национальной безопасности США в настоящее время сохраняются возможности для взаимодействия с Россией по соответствующим темам.

Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что США не заинтересованы вступать в войну с Россией.

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