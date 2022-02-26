Ватикан, , 01:08 — REGNUM В англоязычном аккаунте папы римского Франциска в Twitter в пятницу, 25 февраля, впервые была опубликована запись на русском языке.

Папа Франциск

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России по защите Донбасса — трансляция»

Франциск процитировал одну из собственных энциклик.

«Каждая война делает наш мир хуже, чем он был прежде. Война — это крах политики, крах человечества, позорная капитуляция, сокрушительное поражение перед силами зла», — сказано в сообщении.

Ранее в пятницу Франциск, несмотря на болезнь, из-за которой отменены некоторые его поездки, отправился в посольство России в Ватикане и провел там около получаса.