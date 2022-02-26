Генуя, Италия, , 01:00 — REGNUM 25 февраля в Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис» миланский «Интер» в матче 27-го тура итальянской Серии А 2021/22 не смог обыграть «Дженоа», занимающее предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата.

Футболисты «Интера» Acmilan.com

Желтые карточки: Иван Периишч — 55, Александр Блессин — 72, Лео Эстигор — 75. На матче работала бригада арбитров во главе с Даниэле Киффи. Ассистенты главного судьи — Эмануэле Пренна и Валерио Векки.

Статистика матча («Дженоа"/ «Интер»)

Удары 7/120

Удары в створ 1/3

Владение 28%/72%

Угловые 0/14

Нарушения 10/9

Составы команд:

«Дженоа»: Сиригу, Васкес, Хефти, Максимович (Камбьязо, 53'), Эстигор, Мелегони, Гюдмундссон (Амири, 83'), Стураро, Бадель, Портанова (Ровелла, 83'), Йебоа (Каллон, 61').

«Интер»: Ханданович, Д’Амброзио (Кайседо, 87'), де Врей, Бастони, Думфрис, Барелла (Весино, 83'), Брозович. Чалханоглу (Видаль, 73'), Перишич (Димарко, 83'), Санчес (Мартинес, 73'), Джеко.