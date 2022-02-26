Саутгемптон, Великобритания, , 00:52 — REGNUM 25 февраля в Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэрис» «Саутгемптон» в первом матче 27-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 одержал уверенную победу над «Норвич Сити» со счетом 2:0.

Первый мяч на 36-й минуте встречи забил 25-летний фланговый нападающий сборной Шотландии Чи Адамс. На 88-й минуте Ориоль Ромеу удвоил преимущество хозяев. Желтые карточки получили Мохаммед Салису (39'), Теэму Пукки (59') и Брэндон Уильямс (90'). На матче работала бригада арбитров во главе с Саймоном Хупером.

Статистика матча («Саутгемптон"/ «Норвич Сити»)

Удары 27/8

Удары в створ 9/1

Владение 60%/40%

Нарушения 12/9

Угловые 13/6

Составы команд:

«Саутгемптон»: Форстер, Уокер-Питерс, Ливраменто, Салису, Беднарек, Ромеу, Уорд-Прауз, Эльюнусси, Армстронг (Дженепо, 90'), Адамс (Лонг, 83'), Броя (Стивенс, 80')

«Норвич Сити»: Ган, Эронз, Гибсон, Хэнли, Уильямс, Норманн (Рупп, 72'), Рашица (Лис-Мелу, 72'), Гилмор (Доуэлл, 81'), Маклин, Пукки, Сарджент.

Эта победа стала для «Саутгемптона» восьмой в текущем сезоне Английской Премьер-лиги. «Святые», набрав 35 очков, обошли «Брайтон» и поднялись на тринадцатую строчку. «Норвич Сити» с семнадцатью очками остался на последнем месте в зоне вылета.