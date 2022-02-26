Вашингтон, , 00:44 — REGNUM США не заинтересованы вступать в войну с Россией, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки 25 февраля в ходе пресс-конференции.

Джен Псаки Whitehouse.gov

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Кроме того, она вновь заверила, что американские власти не собираются отправлять своих военнослужащих на Украину для противостояния российским войскам, проводящих специальную военную операцию по защите Донбасса.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент США Джо Байден заявил, что отношения Москвы и Вашингтона переживают «полный разрыв» из-за действий России.

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