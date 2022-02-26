Зинсхайм, Германия, , 00:31 — REGNUM 25 февраля в Зинсхайме на стадионе «Райн-Неккар-Арена» «Хоффенхайм» в матче 24-го тура немецкой Бундеслиги 2021/22 одержал волевую победу над «Штутгартом» со счетом 2:1.

Игроки «Хоффенхайм» Achtzehn99.de

Первый мяч в дебюте второй половины забил 29-летний опорный полузащитник сборной Японии Ватару Эндо после передачи Саши Калайджича — 0:1. Через 27 минут воспитанник «Хоффенхайма» Кристоф Баумгартнер восстановил равновесие в счете — 1:1. В конце матча Баумгартнер оформил дубль и впервые вывел хозяев вперед — 2:1.

Желтые карточки получили Деннис Гейгер (16'), Кристоф Баумгартнер (33'), Бенджамин Хюбнер (45+4'), Вальдемар Антон (81') и Филипп Ферстер (90+5'). На матче работала бригада арбитров во главе с Маттиасом Йолленбеком.

Составы команд:

«Хоффенхайм»: Бауманн, Гриллич, Хюбнер, Пош, Кадержабек (Дабур, 70'), Гейгер (Руди, 58'), Раум, Крамарич, Рюттер (Ларсен, 81'), Бебу (Штиллер, 70'), Баумгартнер.

«Штутгарт»: Мюллер, Антон, Мавропанос, Штенцель (Массимо, 73'), Ито, Эндо, Каразор, Мармуш (Томми, 86'), Фюрлих (Калайджич, 46'), Мангала (Ферстер, 37'), Томаш.

«Хоффенхайм», одержав двенадцатую победу в сезоне и набрав 40 очков, обошел «Ред Булл Лейпциг» и поднялся на четвертую позицию в турнирной таблице Бундеслиги. «Штутгарт» с девятнадцатью очками остался на предпоследнем месте в зоне вылета.