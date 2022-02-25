Хмеймим, Сирия, 28 января, 2021, 04:18 — ИА Регнум. Памятник святому покровителю русского воинства князю Александру Невскому открыли 27 января на базе ВКС России в сирийском городе Хмеймим. Об этом сообщил заместитель командующего группировки войск ВС РФ в Сирии по военно-политической работе контр-адмирал Игорь Курочкин.

Выступая на церемонии открытия, он отметил, что Невский был не только выдающимся военачальником, но и проявил себя мудрым политиком, который уберёг русские земли от разорительного нашествия кочевников.

«Он успешно противостоял попыткам католического Рима включить Русь в западную коалицию против Золотой Орды. Князю удалось дипломатическими методами предотвратить разорительное нашествие кочевников на русские земли и не поддаться на политические провокации папского престола», — сказал Курочкин.

Открытие памятника приурочили ко Дню снятия блокады Ленинграда, который отмечается 27 января. Скульптура изготовлена Михаилом Сердюковым в России, после чего доставлена в Сирию.

Летом 2020 года на авиабазе Хмеймим открыли мемориал в честь российских военных медсестер Надежды Дураченко и Галины Михайловой, которые погибли в Алеппо в 2016 году.