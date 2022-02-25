Донецк, 26 февраля, 2022, 00:26 — ИА Регнум. Боевики вооруженных сил Украины совершили обстрел населенного пункта Широкая Балка в Донецкой Народной Республике используя орудие боевой машины пехоты БМП-2. Об этом 25 февраля сообщило в своем телеграм-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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Они выпустили в направлении населенного пункта по меньшей мере 20 снарядов.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 февраля украинские вооруженные формирования (ВФУ) подвергли артиллерийскому обстрелу Червоногвардейский район города Макеевка. В результате их действий повреждены здания водоканала и вакуумно-насосной станции шахты «Щегловская — Глубокая».

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