Генуя, Италия, , 00:07 — REGNUM 35-летний экс-защитник санкт-петербургского «Зенита» и сборной Италии по футболу Доменико Кришито, выступающий за «Дженоа», присоединился к «Торонто» в марте этого года. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо.

Доменико Кришито Вячеслав Евдокимов

Как утверждает итальянский журналист в своем Twitter-аккаунте, Кришито и «Торонто» уже согласовали контракт, рассчитанный до лета 2023 года.

В текущем сезоне Доменико Кришито из-за травмы голени принял участие лишь в пятнадцати турах чемпионата Италии 2021/22, в которых отметился пятью забитыми мячами (все — с пенальти) и одной результативной передачей.

Кришито вернулся в «Дженоа» на правах свободного агента 1 июля 2018 года спустя семь лет пребывания в составе санкт-петербургского «Зенита».