Москва, , 23:59 — REGNUM Согласно международному законодательству, геноцид содержит в себе действия, которые предусматривают уничтожение какой-либо национальной, религиозной или расовой группы как таковой. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил председатель правления ОО «Справедливая защита» Виталий Галахов.

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«В соответствии со ст.6 Римского статута Международного уголовного суда и ст.2 Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, под «геноцидом» понимаются действия, совершаемые с намерением уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую: а) убийство членов такой группы; б) причинение серьезных телесных повреждений или умственного расстройства членам такой группы; в) предумышленное создание для какой-либо группы таких жизненных условий, которые рассчитаны на полное или частичное физическое уничтожение ее; г) меры, рассчитанные на предотвращение деторождения в среде такой группы; д) насильственная передача детей из одной человеческой группы в другую. В соответствии со ст.3 Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, наказуемы следующие деяния: а) геноцид; б) заговор с целью совершения геноцида; в) прямое и публичное подстрекательство к совершению геноцида; г) покушение на совершение геноцида; д) соучастие в геноциде», — сказал Галахов.

По его словам, согласно диспозициям вышеуказанных статей актов международного права, категория «народ Донбасса», проживающая на территориях ДНР и ЛНР, не попадает ни в одну из указанных человеческих групп, так как на территории Донбасса проживают люди разного вероисповедания, различных этносов и рас и более 130 национальностей, при этом в основном все — русскоязычные: «Эти люди объединены общей территорией проживания и общими политическими взглядами, так как выразили свое несогласие с киевской националистической хунтой, пришедшей к власти путем совершения вооруженного государственного переворота, совершив 81 состав уголовно-наказуемых деяний, наплевав на Конституцию и нормы международного права».

Галахов отметил, что если подходить к вопросу геноцида формально, то действия украинских властей «вроде как и не попадают под действия вышеуказанных статей международного права»: «Но это не так. Так как речь идет о человеческой группе в принципе, которую пытаются уничтожить по территориальному и политическому признаку, это новый вид геноцида».

Специалист напомнил, что с 2014 по 2016 гг. властями Украины был принят ряд нормативно-правовых документов, направленных на геноцид: «В соответствии с этими документами, полностью лишались средств к существованию наиболее незащищенные слои населения ДНР и ЛНР: это пенсионеры, инвалиды, воспитанники детских домов, пациенты психоневрологических диспансеров, интернатов, домов престарелых. Их просто лишили денежного содержания (пособий, пенсий), далее было прекращено пассажирское сообщение, запрещен ввоз продуктов и лекарств, нанесены артиллерийские удары по объектам жизнеобеспечения и в дальнейшем методические обстрелы гражданских объектов, начиная с легкого вооружения и заканчивая применением авиации и тактического ракетного комплекса «Точка — У».

Таким образом, подчеркнул Галахов, данные действия «при своем естественном течении» привели бы к физическому уничтожению большой части населения ДНР и ЛНР, если бы не гуманитарные усилия России, которые предотвратили наступления тяжких последствий: «Следовательно, действия киевской хунты могут и должны быть квалифицированы как геноцид, а именно — убийство членов такой группы, причинение серьезных телесных повреждений членам такой группы, предумышленное создание для какой-либо группы таких жизненных условий, которые рассчитаны на полное или частичное физическое уничтожение ее».