Москва, 25 февраля 2022, 23:59 — REGNUM Согласно международному законодательству, геноцид содержит в себе действия, которые предусматривают уничтожение какой-либо национальной, религиозной или расовой группы как таковой. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил председатель правления ОО «Справедливая защита» Виталий Галахов.

Последствия обстрела ВСУ Киевского района Донецка
Последствия обстрела ВСУ Киевского района Донецка
(с) Представительство ДНР в СЦКК

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«В соответствии со ст.6 Римского статута Международного уголовного суда и ст.2 Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, под «геноцидом» понимаются действия, совершаемые с намерением уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую: а) убийство членов такой группы; б) причинение серьезных телесных повреждений или умственного расстройства членам такой группы; в) предумышленное создание для какой-либо группы таких жизненных условий, которые рассчитаны на полное или частичное физическое уничтожение ее; г) меры, рассчитанные на предотвращение деторождения в среде такой группы; д) насильственная передача детей из одной человеческой группы в другую. В соответствии со ст.3 Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, наказуемы следующие деяния: а) геноцид; б) заговор с целью совершения геноцида; в) прямое и публичное подстрекательство к совершению геноцида; г) покушение на совершение геноцида; д) соучастие в геноциде», — сказал Галахов.

По его словам, согласно диспозициям вышеуказанных статей актов международного права, категория «народ Донбасса», проживающая на территориях ДНР и ЛНР, не попадает ни в одну из указанных человеческих групп, так как на территории Донбасса проживают люди разного вероисповедания, различных этносов и рас и более 130 национальностей, при этом в основном все — русскоязычные: «Эти люди объединены общей территорией проживания и общими политическими взглядами, так как выразили свое несогласие с киевской националистической хунтой, пришедшей к власти путем совершения вооруженного государственного переворота, совершив 81 состав уголовно-наказуемых деяний, наплевав на Конституцию и нормы международного права».

Галахов отметил, что если подходить к вопросу геноцида формально, то действия украинских властей «вроде как и не попадают под действия вышеуказанных статей международного права»: «Но это не так. Так как речь идет о человеческой группе в принципе, которую пытаются уничтожить по территориальному и политическому признаку, это новый вид геноцида».

Специалист напомнил, что с 2014 по 2016 гг. властями Украины был принят ряд нормативно-правовых документов, направленных на геноцид: «В соответствии с этими документами, полностью лишались средств к существованию наиболее незащищенные слои населения ДНР и ЛНР: это пенсионеры, инвалиды, воспитанники детских домов, пациенты психоневрологических диспансеров, интернатов, домов престарелых. Их просто лишили денежного содержания (пособий, пенсий), далее было прекращено пассажирское сообщение, запрещен ввоз продуктов и лекарств, нанесены артиллерийские удары по объектам жизнеобеспечения и в дальнейшем методические обстрелы гражданских объектов, начиная с легкого вооружения и заканчивая применением авиации и тактического ракетного комплекса «Точка — У».

Таким образом, подчеркнул Галахов, данные действия «при своем естественном течении» привели бы к физическому уничтожению большой части населения ДНР и ЛНР, если бы не гуманитарные усилия России, которые предотвратили наступления тяжких последствий: «Следовательно, действия киевской хунты могут и должны быть квалифицированы как геноцид, а именно — убийство членов такой группы, причинение серьезных телесных повреждений членам такой группы, предумышленное создание для какой-либо группы таких жизненных условий, которые рассчитаны на полное или частичное физическое уничтожение ее».