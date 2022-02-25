Белград, 26 февраля, 2022, 00:02 — ИА Регнум. Россия уважает национальные интересы Сербии и понимает, что на Белград оказывается сильное давление по поводу введения санкций против России. Об этом заявил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко 25 февраля сербским СМИ.

Ambasadarusije.rsru Александр Аркадьевич Боцан-Харченко

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«Москва ничего и не требует от Белграда, зная, что президент Сербии Александр Вучич является последовательным политиком, который придерживается принципиальной позиции по ключевым вопросам, таким, как развитие Сербии и ее поведение на международной арене», — заявил российский дипломат новостному агентству «Танюг».

Боцан-Харченко добавил, что Россия планирует развивать отношения с Сербией и реализовать все проекты, которые ранее оговорили президенты Александр Вучич и Владимир Путин.

Напомним, что ранее руководство Сербии поддержало территориальную целостность Украины, но решило не вводить санкции против России из-за военной операции, которую она проводит в защиту соотечественников на Украине.