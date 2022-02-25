Мурманск, 25 февраля, 2022, 23:48 — ИА Регнум. Мурманская область стала лауреатом премии Russian Travel Awards в номинации «Территория экологического туризма», сообщает региональное правительство.

Лада Евдокимова Национальный парк «Хибины»

«Ландшафты Кольского Севера, в числе которых заказники «Сейдъявврь», «Кутса», а также природный парк «Полуострова Рыбачий и Средний» и «Териберка», известны и узнаваемы далеко за пределами области. Главная задача экологического туризма — свести к минимуму возможные отрицательные последствия путешествий в природу и максимально увеличить их преимущества», — отметил председатель регионального комитета по туризму Александр Елисеев.

Как сообщало ИА REGNUM, мурманские власти намерены увеличить турпоток в два раза.