Санкт-Петербург, , 23:47 — REGNUM 25 февраля журналист Дмитрий Клипин в своем Telegram-аккаунте сообщил, что 32-летний украинский центральный защитник Ярослав Ракицкий разорвал контракт с санкт-петербургским «Зенитом».

Ярослав Ракицкий Андрей Пронин © ИА REGNUM

Ракицкий выступал за «Зенит» с 28 января 2019 года после перехода из донецкого «Шахтера» за 10 миллионов евро. Соглашение украинского защитника с «сине-бело-голубыми» действовало до 30 июня 2022 года.

В текущем сезоне Ярослав Ракицкий принял участие в 23-х матчах за «Зенит» во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал шесть результативных передачей. Также футболист получил шесть желтых карточек.

24 февраля «Зенит» без Ракицкого не смог обыграть испанский «Бетис» в матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА. Основное время встречи завершилось со счетом 0:0. Таким образом, по результатам двухматчевого противостояния, «сине-бело-голубые» вылетели из еврокубка.