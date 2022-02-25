Лондон, 25 февраля, 2022, 23:39 — ИА Регнум. 52-летний итальянский главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте орпверг информацию о возможном уходе из лондонского клуба.

Clément Bucco-Lechat Антонио Конте

«У меня нет разногласий с руководством «Тоттенхэма». Они доказывают мне ежедневно, что уважают меня. Поэтому я привязан к клубу. В клубе довольны моей работой. Проблема в том, что я перфекционист. Я никогда не радуюсь после поражений», — цитирует Антонио Конте издание Sky Sports.

После 24-х сыгранных туров Английской Премьер-лиги 2021/22 «Тоттенхэм», набрав 39 очков, занимает восьмую позицию в турнирной таблице чемпионата. От зоны еврокубков «шпор» отделяет шесть очков.

Завтра, 26 февраля, «Тоттенхэм» в Лидсе на стадионе «Элланд Роуд» сыграет с «Лидс Юнайтед». Матч 27-го тура Английской Премьер-лиги начнется в 15:30 по московскому времени.