Москва, , 23:35 — REGNUM Завтра, 26 февраля, в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» «Спартак» сыграет с ЦСКА. Матч 19-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 начнется в 16:30 по московскому времени. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

«Спартак» — ЦСКА 2:1 Pfc-cska.com

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым. Ассистенты главного судьи — Дмитрий Сафьян и Арам Петросян.

После восемнадцати сыгранных туров ЦСКА, одержав девять побед и набрав тридцать очков, занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» с 23-мя очками располагается пятью позициями ниже.

Для нового главного тренера «красно-белых» Паоло Ваноли этот матч станет первой официальной игрой после перехода в московский клуб.