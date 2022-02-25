Москва, 25 февраля, 2022, 23:35 — ИА Регнум. Завтра, 26 февраля, в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» «Спартак» сыграет с ЦСКА. Матч 19-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 начнется в 16:30 по московскому времени. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Pfc-cska.com «Спартак» — ЦСКА 2:1

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым. Ассистенты главного судьи — Дмитрий Сафьян и Арам Петросян.

После восемнадцати сыгранных туров ЦСКА, одержав девять побед и набрав тридцать очков, занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» с 23-мя очками располагается пятью позициями ниже.

Для нового главного тренера «красно-белых» Паоло Ваноли этот матч станет первой официальной игрой после перехода в московский клуб.