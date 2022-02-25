Сухум, 25 февраля, 2022, 23:34 — ИА Регнум. Указы о признании суверенитета ДНР и ЛНР подписал 25 февраля президент Абхазии Аслан Бжания, сообщили в его пресс-службе.

Presidentofabkhazia.org Аслан Бжания

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Отметив, что каждый гражданин Абхазии искренне сочувствует борьбе за справедливость ДНР и ЛНР и за право на достойную жизнь, президент напомнил, что абхазский народ прошёл через такую же борьбу.

Аслан Бжания «Истоки нашего сочувствия к народам этих республик — в схожести наших судеб, когда фактическому геноциду подверглось более четырёх миллионов русскоязычных граждан Украины».

Он отметил также, что Абхазия старается помочь донбассовцам: в республику прибыла первая группа граждан ДНР и ЛНР. Бжания подчеркнул, что украинская агрессия «происходит при прямом поощрении так называемого коллективного Запада».

Он добавил, что «украинские власти в точности повторяют ошибки Грузии в отношении Абхазии и Южной Осетии» и что «воинствующий национализм властей и радикально настроенных политических сил лишил Украину договороспособности».

Бжания указал на то, что Москва приложила много сил «для справедливого разрешения проблемы, выступая активным посредником миротворческого процесса», но Киев был настроен на «уничтожение и изгнание мирного населения из Донбасса».

Аслан Бжания «Как и все граждане Республики Абхазия, считаю решение нашего союзника о признании независимости справедливым со всех точек зрения, а начатую специальную военную операцию — абсолютно оправданной. Безопасность Российской Федерации — это наша с вами безопасность, уважаемые граждане Абхазии».

Глава Абхазии добавил, что 25 февраля подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР, выразив уверенность в том, что народ его поддержит. Правительству поручено начать подготовку к заключению межгосударственных договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР и установлении с ними дипломатических отношений.