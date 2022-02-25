Сочи, Краснодарский край, , 23:31 — REGNUM Завтра, 26 февраля, в Сочи на стадионе «Фишт» футбольный клуб «Сочи» в матче 19-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 примет тульский «Арсенал». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

Арсенал Tularegion.ru

В последний раз «Сочи» и «Арсенал» играли между собой 31 октября 2021 года в матче 13-го тура чемпионата России. Тот поединок завершился минимальной победой «Сочи» со счетом 2:1 благодаря дублю Матео Кассьерры.

На данный момент «Сочи» с десятью победами, семью поражениями и 31-м очком занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Пушкари» с девятнадцатью очками идут на двенадцатой позиции. От зоны вылета подопечных Миодрага Божовича отдялет одно очко.