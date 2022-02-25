Москва, , 23:25 — REGNUM Специальная военная операция на Украине и в Донбассе даёт надежду людям, восемь лет жившим под обстрелами, заявил 25 февраля актёр, режиссёр и художественный руководитель «Театра Олега Табакова» Владимир Машков.

Монумент «Освободителям Донбасса». Донецк Andrew Butko

Об этом он сообщил на своей странице в Инстаграм.

Машков напомнил, что в Донбассе «восемь лет идёт открытая война, за которой наблюдает «цивилизованный» мир, но предпочитает ее не замечать».

«Я поддерживаю решение нашего Президента о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик как единственно возможное в сложившейся ситуации сейчас», — написал Машков.

«Люди, прожившие все эти годы в войне, наконец получили надежду на мирную жизнь. Они сейчас в безопасности», — подчеркнул он.

«Вместо того, чтобы множить ненависть к друг другу и к своей стране, помогите тем, кому сейчас это действительно необходимо. Все сборы от спектакля «Матросская тишина», который состоится 4 марта, будут направлены на поддержку жителей ДНР и ЛНР и граждан Украины, перешедших на территорию России и нуждающихся в нашей общей поддержке», — написал Владимир Машков.

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