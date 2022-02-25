Вашингтон, 25 февраля, 2022, 23:28 — ИА Регнум. Рэп-музыкант Kodak Black (Билл К. Капри) представил видео на композицию On Everything, вошедшую в его новую пластинку. Публикация ролика состоялась на YouTube-канале исполнителя 25 февраля.

Скриншот YouTube Kodak Black

На видео артист показывает собственное имущество, а также процесс работы на студии звукозаписи. В съёмках клипа также принял участие рэпер Lil Baby (Доминик Джонс).

Ранее Kodak Black опубликовал новый альбом Back For Everything. Проект включил в себя 19 песен, одной из которых стала совместная работа с Lil Durk (Дёрк Бэнкс).