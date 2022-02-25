Вашингтон, 25 февраля, 2022, 23:28 — ИА Регнум. Американская группа Big Time Rush опубликовала видео на трек Not Giving You Up. Премьера ролика состоялась на YouTube-канале коллектива 25 февраля.

Скриншот YouTube Big Time Rush

В видео участники группы примеряют на себя образ специалистов по отношениям. Режиссёром клипа выступил Эрик Рохас.

Напомним, что Big Time Rush начали музыкальную карьеру в 2009 году. В настоящее время на счету коллектива три студийных альбома.