Big Time Rush поделились клипом на сингл Not Giving You Up
Вашингтон, 25 февраля, 2022, 23:28 — ИА Регнум. Американская группа Big Time Rush опубликовала видео на трек Not Giving You Up. Премьера ролика состоялась на YouTube-канале коллектива 25 февраля.
Скриншот YouTube
Big Time Rush
В видео участники группы примеряют на себя образ специалистов по отношениям. Режиссёром клипа выступил Эрик Рохас.
Напомним, что Big Time Rush начали музыкальную карьеру в 2009 году. В настоящее время на счету коллектива три студийных альбома.