Москва, 25 февраля 2022, 23:09 — REGNUM В поддержку решения российского руководства провести военную спецоперацию по запросу ДНР и ЛНР выступил 25 февраля Народный артист России Владимир Машков. В своём Instagram актёр написал, что уже «восемь лет идёт открытая война, за которой наблюдает «цивилизованный» мир, но предпочитает её не замечать».
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https://www.instagram.com/p/CaaYnBULyjZ/
Он отметил, что люди, которые столько лет жили на войне, «наконец получили надежду на мирную жизнь», и теперь они в безопасности. Машков призвал помочь тем, кому это нужно и сообщил, что он со своей стороны тоже готов помогать:
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