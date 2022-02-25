Москва, , 23:09 — REGNUM В поддержку решения российского руководства провести военную спецоперацию по запросу ДНР и ЛНР выступил 25 февраля Народный артист России Владимир Машков. В своём Instagram актёр написал, что уже «восемь лет идёт открытая война, за которой наблюдает «цивилизованный» мир, но предпочитает её не замечать».

Владимир Машков и студенты Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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https://www.instagram.com/p/CaaYnBULyjZ/

Машков «Я поддерживаю решение нашего президента о признании независимости Донецкой и Луганской Народных Республик как единственно возможное в сложившейся ситуации сейчас».

Он отметил, что люди, которые столько лет жили на войне, «наконец получили надежду на мирную жизнь», и теперь они в безопасности. Машков призвал помочь тем, кому это нужно и сообщил, что он со своей стороны тоже готов помогать:

«Все сборы от спектакля «Матросская тишина», который состоится 4 марта, будут направлены на поддержку жителей ДНР и ЛНР и граждан Украины, перешедших на территорию России и нуждающихся в нашей общей поддержке».

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