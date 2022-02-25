Скопье, 25 февраля 2022, 23:12 — REGNUM Европейское агентство по предоставлению убежища EUAA 25 февраля сообщило, что в 2021 году число македонцев, запросивших убежища в Германии, выросло вчетверо по сравнению с 2020 годом.
В 2021 году число прошений составило 4922, в 2020 — 1230. 2822 человек подали такое прошение в первый раз, 2170 просили о нем два или более раза. 1859 человек запросили разрешение на пребывание на территории Германии более полугода, 13 запросили статус беженца. 3395 из подавших заявку получили отказ, в 2020 году отказов было 165.
Наибольшее число македонских заявок на предоставление убежища составило 15 600.
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