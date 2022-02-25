Вологда, 25 февраля 2022, 22:59 — REGNUM Жители Вологодской области подали более 12 тысяч заявок на догазификацию. Об этом сообщает пресс-служба генерального директора ООО «Газпром газификация».

Газификация
Газификация
Gazprom.ru

«В Вологодской области на догазификацию подано уже 12,4 тысяч заявок от владельцев 14,5 тысяч домовладений. Исполнено около 1,7 тыс заявок, еще свыше 4 тысяч переведены в статус договоров. Эти цифры — одни из самых высоких на Северо-Западе — свидетельствуют, что количество поданных заявок приблизилось к показателям плана-графика догазификации», — отметили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, к концу 2021 года уровень газификации в России превысил 72%.