Вологда, 25 февраля, 2022, 22:59 — ИА Регнум. Жители Вологодской области подали более 12 тысяч заявок на догазификацию. Об этом сообщает пресс-служба генерального директора ООО «Газпром газификация».

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«В Вологодской области на догазификацию подано уже 12,4 тысяч заявок от владельцев 14,5 тысяч домовладений. Исполнено около 1,7 тыс заявок, еще свыше 4 тысяч переведены в статус договоров. Эти цифры — одни из самых высоких на Северо-Западе — свидетельствуют, что количество поданных заявок приблизилось к показателям плана-графика догазификации», — отметили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, к концу 2021 года уровень газификации в России превысил 72%.