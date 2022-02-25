Брюссель, 25 февраля 2022, 22:58 — REGNUM Главной целью действий России на Украине является смена правительства этой страны, заявил 25 февраля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
По его словам, Москва хочет сместить «демократически избранные» украинские власти.
«Мы видим послания, риторику, четко указывающие, что целью является смена правительства и смещение демократически избранных властей в Киеве», — заявил Столтенберг на пресс-конференции.
Кроме того, он заявил, что НАТО поддерживает контакт с украинским президентом Зеленским, военные которого «храбро сражаются».
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