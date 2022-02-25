Брюссель, , 22:58 — REGNUM Главной целью действий России на Украине является смена правительства этой страны, заявил 25 февраля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Йенс Столтенберг Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, Москва хочет сместить «демократически избранные» украинские власти.

«Мы видим послания, риторику, четко указывающие, что целью является смена правительства и смещение демократически избранных властей в Киеве», — заявил Столтенберг на пресс-конференции.

Кроме того, он заявил, что НАТО поддерживает контакт с украинским президентом Зеленским, военные которого «храбро сражаются».

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