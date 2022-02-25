Брюссель, 25 февраля, 2022, 22:58 — ИА Регнум. Главной целью действий России на Украине является смена правительства этой страны, заявил 25 февраля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Йенс Столтенберг

По его словам, Москва хочет сместить «демократически избранные» украинские власти.

«Мы видим послания, риторику, четко указывающие, что целью является смена правительства и смещение демократически избранных властей в Киеве», — заявил Столтенберг на пресс-конференции.

Кроме того, он заявил, что НАТО поддерживает контакт с украинским президентом Зеленским, военные которого «храбро сражаются».