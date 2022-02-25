Бонн, Германия, 25 февраля, 2022, 23:51 — ИА Регнум. Немецкая служба академических обменов (DAAD) приняла решение об ограничении академического обмена с Россией из-за ситуации на Украине. Об этом сообщает 25 февраля немецкое агентство Tagesschau.

Иван Шилов ИА REGNUM Германия

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DAAD намерена отменить все отборы на получение российских стипендий, а также требует от немецких университетов приостановить уже финансируемые проекты и «всю проектную деятельность с партнёрскими учреждениями в России и Белоруссии».

Немецкие стипендиаты, которые уже прошли отбор, также не получат финансовую поддержку для запланированного пребывания в России.

«Не может быть нормальных отношений с государством, которое ведёт агрессивную войну против соседней страны в центре Европы», — заявил президент объединенияДжойбрато Мукерджи.

В DAAD отметили, что обозначенные меры могут быть дополнительно скорректированы в ближайшие дни и недели в координации с федеральным правительством Германии.

«Внешняя политика в научной сфере также должна быть поставлена под вопрос, какой вклад она может внести в общую стратегию федерального правительства и Европейского союза по изоляции России», — отметил Мукерджи.

Немецкая служба академических обменов (Deutscher Akademischer Austauschdienst) — крупнейшее всегерманское объединение на правах общественной организации по поддержке международных академических обменов. DAAD предоставляет стипендии практически всем категориям так или иначе относящимся к науке и университетской деятельности, от студентов до профессоров и докторов наук.

В настоящее время DAAD финансирует около 750 проектов между немецкими университетами и российскими партнёрскими организациями.