Милан, Италия, 25 февраля, 2022, 22:50 — ИА Регнум. 25 февраля в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца» «Милан» в матче 27-го тура итальянской Серии А 2021/22 сыграл вничью с «Удинезе». Основное время встречи завершилось со счетом 1:1.

(сс) Maarten Van Damme ФК Милан

Единственный мяч «россонери» на 29-й минуте встречи забил фланговый нападающий сборной Португалии Рафаэл Леау после передачи Сандро Тонали — 1:0. На экваторе второй половины 19-летний защитник Дестини Удоджи сравнял счет — 1:1.

Желтые карточки получили Неуэн Перес (17'), Родриго Бекао (50'), Анте Ребич (69'), Науэль Лусеро (73'), Айзек Саксесс (78') и Рафаэл Леау (90+5').

Статистика матча («Милан"/ «Удинезе»)

Удары 9/10

Удары в створ 3/5

Владение 63%/37%

Угловые 5/3

Нарушения 12/18

Составы команд:

«Милан»: Меньян, Калабрия, Романьоли, Томори, Эрнандес, Тонали, Диас (Мальдини, 85'), Кессье, Мессиас (Салемакерс, 65'), Леау, Жиру (Ребич, 65').

«Удинезе»: Сильвестри, Перес, Мари, Бекао, Зегелар (Удоджи, 55'), Арслан (Яяло, 90'), Макенго (Перейра, 55'), Соуза, Лесуро, Бето (Саксесс, 65'), Деулофеу.

«Милан» набрал 57 очков и временно остался на первой позиции в турнирной таблице Серии А. «Удинезе» с 26-ю очками поднялся на пятнадцатое место.