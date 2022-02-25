Анкара, , 22:45 — REGNUM Анкара готова организовать встречу и переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, заявил 25 февраля глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, важен сам факт такой встречи.

«Главное сейчас не место, а сам факт встречи. Чтобы лидеры России и Украины встретились и нашли выход из ситуации. Конечно, если такую встречу захотят провести в Турции, мы это воспримем с удовольствием, проведем её», — сказал Чавушоглу телеканалу NTV.

Как сообщало ИА REGNUM, Турция регулярно предлагает посреднические услуги в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Кремль неоднократно отмечал, что в данном вопросе в посредниках не нуждается.

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