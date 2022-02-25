Архангельск, 25 февраля, 2022, 22:44 — ИА Регнум. В Архангельске пожилая женщина выпрыгнула из окна второго этажа, сообщает Служба 112.

Цитата из м/ф «День Рождения бабушки». реж Владимир Арбеков. 1981. СССР Танцуем все!

Свидетелем сцены стала женщина, которая около 17 час. проходила мимо с маленьким ребёнком. Пожилая женщина, выпрыгнув в сугроб в пальто и тапочках, собиралась уйти по своим делам, однако была задержана очевидцами ЧП до приезда скорой.

Со слов пожилой женщины, она решилась на прыжок из-за того, что её, якобы, закрыли в квартире, не кормят и не поят. Медики осмотрели женщину и убедились, что при прыжке она не пострадала. После этого её вернули в квартиру. По факту была проведена проверка органами правопорядка — жалобы пожилой женщины оказались несостоятельными.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге женщина сорвалась с 18-го этажа.