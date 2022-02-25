Вашингтон, 25 февраля, 2022, 22:59 — ИА Регнум. На северо-востоке США ожидается снежная буря со смесью снега и града, что сделает опасным передвижение на дорогах и, возможно, приведет к отключению электричества во многих домах и на предприятиях, сообщает 25 февраля Reuters.

Горяистов А. Нью-Йорк. 1979

От северного Огайо до Пенсильвании и Нью-Йорка ожидается обледенение дорог, а на севере Новой Англии в течение дня выпадет до 30 см снега, сообщила Национальная метеорологическая служба.

Метеорологи, предупредив о гололеде и снегопаде, призвали водителей оставаться дома.

Напомним, что около 1400 авиарейсов было отменено в США после того, как на северо-восточные штаты обрушилась снежная буря, что вынудило несколько штатов объявить чрезвычайную ситуацию.