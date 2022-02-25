Лондон, , 22:39 — REGNUM Санкции в отношении президента России Владимира Путина и российского министра иностранных дел Сергея Лаврова введены Британией. Соответствующая информация 25 февраля фигурирует в санкционном списке королевства.

Сергей Лавров и Владимир Путин перед началом саммита «Группы двадцати» Kremlin.ru

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Уточняется, что в чёрном списке, который теперь пополнили фамилии вышеуказанных политиков, указаны те, чьи активы в Британии заморожены.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее британский премьер-министр Борис Джонсон объявил, что Путин и Лавров из-за специальной военной операции, проводимой на Украине с 24 февраля, окажутся под санкциями Британии в ближайшие часы.

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