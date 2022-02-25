Белград, , 22:42 — REGNUM Сербия не может «за одну ночь» принять решение о введении санкций против России, так как это страна, которая все время защищает сербские интересы в СБ ООН. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич 25 февраля во время пресс-конференции в Белграде.

Александр Вучич Predsednik.rs

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«Как мы можем просто так взять и ввести санкции против России? Против той страны, которая не вводила санкции против нас, которая и сегодня не вводит санкции против Республики Сербской, которая всегда защищала наши интересы в СБ ООН? Вы думаете, что можно забывать про такие вещи, когда речь идет о государственных делах? Россия в СБ ООН сегодня — главный гарант Резолюции 1244 СБ ООН по Косово. Мы введем санкции, и завтра этого уже не будет», — процитировал слова Вучича телеканал b92.

Президент Сербии добавил, что, с другой стороны, нужно поступить честно и по отношении к Украине, которая «никогда ничего плохого не делала Сербии и всегда поддерживала ее территориальную целостность».

Напомним, что ранее руководство Сербии поддержало территориальную целостность Украины и назвало ошибочными действия России, направленные против целостности своего соседа, но при этом отказалась присоединяться к антироссийским санкциям.