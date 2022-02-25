Каракас, , 22:50 — REGNUM Венесуэла обеспокоена обострением кризиса на Украине, вызванного срывом Минских соглашений, и призывает к поиску мирных решений для урегулирования разногласий между сторонами. Официальная нота была опубликована 24 февраля в официальном аккаунте президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Twitter.

Николас Мадуро 1big.ru

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«Срыв соглашений странами НАТО нарушил международное право и породил серьезные угрозы территориальной целостности и суверенитету Российской Федерации, а также разрушил ее отношения с соседними странами», — говорится в заявлении.

22 февраля Мадуро уже обвинял США в попытках «разобраться с Россией». «Мы внимательно следим за событиями в России и на Украине, следим за попытками североамериканской империи и НАТО покончить с Россией и полярным миром военным путем», — заявил Мадуро в телеобращении.

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