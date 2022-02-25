Брюссель, 25 февраля 2022, 22:32 — REGNUM В случае непредвиденных событий на Украине страны НАТО будут защищены при помощи механизмов предотвращения конфликтных ситуаций, заявил 25 февраля на пресс-конференции генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
Об этом он заявил после виртуального саммита НАТО, посвященного ситуации на Украине.
«Мы располагаем механизмами предотвращения конфликтных ситуаций, чтобы их не допускать», — сказал Столтенберг.
По его словам, эти механизмы давно отработаны в Сирии и позволят избежать «инцидентов, выходящих из-под контроля и создающих опасные ситуации».
Напомним, представители стран-членов НАТО провели виртуальный саммит, в итоге которого призвали Россию прекратить специальную операцию на Украине и в Донбассе.
Читайте ранее в этом сюжете: На сторону ЛНР перешли 17 украинских военных