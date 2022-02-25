Брюссель, , 22:32 — REGNUM В случае непредвиденных событий на Украине страны НАТО будут защищены при помощи механизмов предотвращения конфликтных ситуаций, заявил 25 февраля на пресс-конференции генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг Nato.int

Об этом он заявил после виртуального саммита НАТО, посвященного ситуации на Украине.

«Мы располагаем механизмами предотвращения конфликтных ситуаций, чтобы их не допускать», — сказал Столтенберг.

По его словам, эти механизмы давно отработаны в Сирии и позволят избежать «инцидентов, выходящих из-под контроля и создающих опасные ситуации».

Напомним, представители стран-членов НАТО провели виртуальный саммит, в итоге которого призвали Россию прекратить специальную операцию на Украине и в Донбассе.

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