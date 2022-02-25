Вашингтон, , 22:47 — REGNUM Глава подкомитета Сената США по иностранной помощи, демократ Крис Кунс высказался в поддержку законопроекта о чрезвычайных расходах, предложив выделить Украине более $10 млрд, сообщает 25 февраля Reuters.

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«Это конечно сумасшедшее предложение с моей стороны, но я бы поддержал экстренное выделение средств в размере не менее $10 млрд, если не больше, чтобы помочь Украине в вопросах безопасности и гуманитарной помощи», — заявил Кунс на встрече с журналистами после возвращения из недельной поездки в Европу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее США заявили о переброске дополнительных войск в Германию для защиты своих союзников по блоку НАТО.

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