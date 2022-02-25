Вашингтон, , 22:32 — REGNUM Американский суд позволил компании Johnson & Johnson использовать процедуру банкротства, не позволив более 38 тысяч истцам подать иски, в которых утверждается, что продукция компании вызывает рак, сообщает 25 февраля Reuters.

Продукция Johnson & Johnson на магазинной полке ParentingPatch

На этом фоне акции компании выросли более чем на 5%. Это самый большой рост с начала пандемии в 2020 году.

Компания намерена в первую очередь урегулировать иск на сумму $5 млрд, поданный штатами и местными органами власти, в котором утверждается, что J&J способствовала развитию опиоидной эпидемии в США.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что более 38 тысяч истцов утверждают, что они заболели раком после использования продукции компании на основе талька. В свою очередь J&J утверждает, что ее тальковая продукция безопасна и не содержит асбеста, что подтверждено тысячами тестов. Объявление о банкротстве позволит J&J использовать юридический маневр, который даст возможность разделить компанию на две части — одна часть компании сохраняет ценные активы, а на другую возлагаются обязательства.

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