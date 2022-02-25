Нягань, Югра, 25 февраля, 2022, 22:04 — ИА Регнум. Власти Югры направили в Минэкономразвития России заявку на создание особой экономической зоны промышленно-производственного типа в городе Нягани. Об этом сообщается на портале органов власти ХМАО.

Nyagan.online Нягань

В Нягани под особую экономическую зону отведён земельный участок площадью 272,8 гектара с возможностью расширения до 1092 гектаров. За 2022−2024 годы планируемый объём инвестиций в создание инфраструктуры составит 2,4 млрд рублей, будет создано более 500 новых рабочих мест.

В особой экономической зоне власти ХМАО планируют размещение предприятий лесопереработки, производства стройматериалов, растениеводства, пищевого производства, химической промышленности, оборудования для нефтесервиса, хранения и логистики.

Уже готовы к реализации шесть проектов — по производству экспортно ориентированного кормового микробного белка для сельского хозяйства, домостроительный комбинат, промышленный технопарк по деревообработке, производство мебели и полимерных труб.