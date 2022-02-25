Брюссель, , 22:04 — REGNUM Европейский союз решил дополнить новый санкционный список именами президента России Владимира Путина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, заявил 25 февраля верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Жозеп Боррель European Parliament

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Он пояснил, что такое решение принято сегодня на заседании Евросовета. Под европейские санкции президент России и глава МИД РФ попали из-за спецоперации, которую решено провести в помощь ДНР и ЛНР. Брюссель позиционирует её как агрессию.

Боррель подчеркнул, что Путин оказался среди тех глав государств, в отношении которых Запад решил ввести санкции. Он назвал в этой связи президента Белоруссии Александра Лукашенко и президента Сирии Башара Асада, добавив: «и теперь Путин из России».

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