Брентфорд, Великобритания, , 22:02 — REGNUM 30-летний датский атакующий полузащитник Кристиан Эриксен может дебютировать за «Брентфорд» завтра, 26 февраля, в матче 27-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 с «Ньюкаслом».

Кристиан Эриксен Chris 0023

Главный тренер «Брентфорда» Томас Франк включил Кристиана Эриксена в заявку команды на матч с «сороками». Встреча пройдет в Брентфорде на стадионе «Брентфорд Коммьюнити».

«Брентфорд» объявил о подписании контракта с Кристианом Эриксеном 31 января 2022 года. Соглашение датского полузащитника с клубом АПЛ рассчитано до конца июня. Профильный немецкий интернет-портала transfermarkt оценивает Эриксена в 15 миллионов евро.

В прошлом сезоне Эриксен, выступая за миланский «Интер», принял участие в 26-ти турах итальянской Серии А 2021/22, в которых отметился тремя забитыми мячами.