Вашингтон, 25 февраля 2022, 22:22 — REGNUM В США распространяется смертельно опасная форма птичьего гриппа, заражая как диких, так и сельскохозяйственных птиц. Эксперты опасаются, что неконтролируемая вспышка причинит непоправимый вред отрасли, которая семь лет назад была опустошена аналогичным вирусом, сообщает 25 февраля The New York Times.
Вирус появился в начале февраля, подкосив цыплят на северо-востоке Канады. Также он был обнаружен у перелетных водоплавающих птиц от Флориды до Мэна. Помимо этого заразились куры в Вирджинии и Нью-Йорке и тысячи индеек в Кентукки и Индиане, что привело к запрету на импорт.
В среду, 23 февраля, представители штатов объявили, что высокопатогенный птичий грипп был обнаружен на коммерческой птицеферме штата Делавэр на полуострове Дельмарва, где располагается одно из крупнейших в стране скоплений птицеводческих хозяйств.
Эксперты предполагают что вирус распространяют дикие птицы, возвращающиеся с мест зимней кормежки, через помет. Так как вскоре ожидается пик весенней миграции, есть все основания полагать, что худшее еще впереди.