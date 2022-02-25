Вашингтон, 25 февраля, 2022, 21:58 — ИА Регнум. Компания SpaceX осуществила запуск тяжелой ракеты-носителя Falcon 9, которая вывела на орбиту Земли 50 мини-спутников, сообщает 25 февраля пресс-служба компании.

Спутники Starlink в пакете до отделения от разгонного блока

Новая партия космических аппаратов предназначена для пополнения орбитальной группировки глобальной интернет-сети Starlink.

«Вывод спутников Starlink подтвержден», — уточняется в сообщении компании.

Запуск состоялся в 20:12 мск со стартового комплекса на авиабазе США Ванденберг в штате Калифорния. .

На сегодняшний день орбитальная группировка SpaceX насчитывает почти две тысячи космических аппаратов, каждый из которых весит порядка 290 кг. Компания заявляет, что намерена довести их численность до 12 тысяч.