Мурманск, , 21:56 — REGNUM

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поручил провести проверки по обеспечению всех мер безопасности на фоне проведения Россией специальной военной операции, сообщает телеканал «Россия 1».

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Проверки коснутся всех учреждений: социальных, культурных, образовательных, объектов критической инфраструктуры и предприятий.

«Я прошу всех ответственных провести подобного плана внезапные проверки того, как выполняются те требования, которые действуют на сегодняшний день. Еще раз говорю вам, у нас нет по этому поводу никаких сигналов, каких-то предпосылок к осложнению обстановки. Тем не менее, соответствующие проверки выполнения действующих требований, они будут в текущей ситуации очень кстати и полезны», — отметил глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в этом году Мурманская область уже подвергалась атаке ложных террористов — 19 января из-за сообщений о взрывных устройствах были эвакуированы школы областного центра.