Мурманск, 25 февраля 2022, 21:56 — REGNUM
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поручил провести проверки по обеспечению всех мер безопасности на фоне проведения Россией специальной военной операции, сообщает телеканал «Россия 1».
Проверки коснутся всех учреждений: социальных, культурных, образовательных, объектов критической инфраструктуры и предприятий.
Как сообщало ИА REGNUM, в этом году Мурманская область уже подвергалась атаке ложных террористов — 19 января из-за сообщений о взрывных устройствах были эвакуированы школы областного центра.