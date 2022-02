Лондон, , 21:53 — REGNUM Ирландская рок-группа Inhaler подтвердила, что работает над своим вторым альбомом, поделившись клипом, снятым за кулисами студии. Об этом 25 февраля рассказал портал NME.

Элайджа Хьюстон из Inhaler NME

Дублинская группа выпустила свой дебютный полноформатник It Won't Always Be Like This в июле прошлого года, после чего выступила на ряде фестивалей и отправилась в тур по Великобритании и Ирландии.

Завершив тур по США в конце 2021 года, группа сообщила в социальных сетях, что в настоящее время работает над новой музыкой.

https://twitter.com/InhalerDublin/status/1496928879113609216

«Вот небольшое удовольствие от работы над материалом нового альбома, а также инструментал, который мы выпустили на виниле», — подписали Inhaler видео, на котором запечатлена их запись в студии Narcissus в Лондоне.

