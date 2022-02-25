Порт-о-Пренс, , 22:20 — REGNUM По меньшей мере один человек погиб и еще 15 получили ранения в результате подавления акций протеста работников текстильной промышленности на Гаити 24 февраля. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

Гаити Feed My Starving Children (FMSC)

Протестующие вышли на улицы с требованием о повышении заработной платы до 15 долларов в сутки. Правительство объявило о корректировке заработных плат для рабочих в начале недели на 37%. После изменений заработная плата гаитянского текстильного рабочего достигла шести долларов в день.

Подавление протестов привело к гибели фоторепортера, а также ранениям 15 человек, двое из которых были беременными женщинами.

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