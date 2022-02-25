25 февраля 2022 | Время чтения 4 мин

Джозеф Тёрнер, , 22:49 — REGNUM Глава Белого дома Джо Байден, пообещавший сделать президента России Владимира Путина изгоем на международной арене, объявил 24 февраля о новых жестких санкциях, которые должны отрезать крупнейшие российские банки и некоторых олигархов от большей части мировой финансовой системы, а также помешать России импортировать американские технологии для оборонной, аэрокосмической и морской промышленности. Американские интернет-пользователи обсудили новость под соответствующей публикацией The New York Times.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Возможно, новый железный занавес. Не выпускать ничего из черного моря. Перекрыть все трубопроводы в Европу. Перекрыть весь интернет в Европу. Заставить их стать вассальным государством Китая. Президент Си получит массу удовольствия и, возможно, в итоге станет владельцем Сибири и будет иметь российские долговые обязательства на столетие, вероятно, записанные в… подождите… долларах», — пишет Danny.

«Выключите их айфоны и андроиды. Не шучу. Русские живут своими телефонами. Давайте, Apple, Google, Samsung — положите, откажитесь от своих больших денег», — комментирует Samuel.

Смартфоны Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Ни капли не удивляет, что Германия и Италия работают над тем, чтобы помочь России сохранить связь со SWIFT… Я не ожидал от них ничего другого в их аморальных собственных интересах и слабости. Жалко. Кстати, господин Си, Тайвань ваш, если вы хотите», — считает AB.

«Соединенные Штаты и их союзники ограничены в том, сколько боли они могут причинить России, потому что если она будет слишком сильной, Путин может дать ответ», — указывает lydgate.

«Что я ценю в стратегии Байдена его выбора санкций, так это то, что мы никого не подстрелим и не разбомбим. Это проясняет, кто плохие парни. Какими бы ни были ее недостатки, это лучше, чем посылать американцев или европейцев на смерть», — комментирует Mike O’Brien.

«Наложите санкции на Путина, выведите Россию из SWIFT и давайте как можно быстрее привьем мир от #putindemic2022, чтобы мы могли вернуться к какому-то подобию нормальной жизни», — советует Jeff.

«В комментариях много храбрых душ, готовых рискнуть ядерной войной. Я понимаю, что последние американские навязчивые идеи толерантности, инклюзивности и «всем рады» воспринимаются как вездесущие, но, уверяю вас, это не так. Американцы боятся всего. Нам нужно быть осторожными и понимать, что мы играем не со страной третьего мира», — советует Tom.

«Китай наблюдает и не видит ничего страшного в нападении на Тайвань», — думает Alan Klein.

«После Афганистана Украина — это еще один урок, который должны усвоить американские союзники. Никогда не рассчитывайте на поддержку Америки, когда она вам больше всего нужна. Каждый американский союзник должен быть самодостаточным, чтобы защитить себя. Не надейтесь на помощь США. США — оппортунистический друг», — предупреждает Anant.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Почему против Путина не введены персональные санкции?» — спрашивает Mike.

«Санкции и сопротивление Украины истощат силы слабеющей российской экономики и вызовут внутренние распри, поскольку русские почувствуют экономическую боль и глобальный позор. Так уже было в Афганистане. Путин потерпит поражение, если мы останемся сильными, едиными и терпеливыми и направим наши гуманитарные ресурсы на помощь украинцам. Надеюсь, Европа поймет, что зависимость от российской энергии — это фатальная стратегия», — рассуждает Carsafrica.

«США покупают у России почти 10% сырой нефти. Если США цепляются за нефть России, зачем Европе отказываться от их газа?» — отвечает Jorge.

«Наконец-то хоть какая-то последовательность от величайшей сверхдержавы мира. Очевидно, что Соединенные Штаты идут на санкции точно так же, как на войну: легко, с ярким драматизмом, максимальным батосом и, на самом деле, полным отсутствием желания победить. Эти санкции с самого начала были проигрышной ставкой. При всей нашей драматической речи и напыщенности, мы не сделали ничего, чтобы предотвратить войну. Затем Байден задумчиво объявляет миру и Владу, что он не намерен вводить значимые санкции, санкции против единственного значимого источника дохода России — нефти и газа. Это все равно, что отправиться на войну и объявить, что вы оставите дома флот и ВВС. Это не призыв к более жестокой войне. Это мольба смягчить войну», — уверенJohn Ondespot.

Как передавало ИА REGNUM, 23 февраля министерство финансов США ввело санкции против российских официальных лиц и компаний в ответ на решение России о признании независимости Донецкой и Луганской Народных Республик. Под ограничительные меры попал в том числе российский провайдер цифровых услуг «Ростелеком».

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