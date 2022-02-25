Луганск, 25 февраля, 2022, 21:48 — ИА Регнум. Добровольно сложили оружие и перешли на сторону ЛНР 17 военнослужащих 57-ой отдельной мотопехотной бригады ВСУ, сообщили 25 февраля в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

(сс) LithiumProductions Солдат

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Им оказали всю необходимую помощь, в том числе медицинскую. Пока солдаты будут находиться на территории ЛНР, их обеспечат всем необходимым. После сдачи тестов на COVID-19 перешедшим на сторону ЛНР дали возможность позвонить домой.

К настоящему моменту все 17 украинских военных подписали декларацию об отказе от сопротивления. Комментируя это событие, официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сказал:

«Если ни за кем из них не будет замечено фактов военных преступлений, все они вернутся к своим домам свободными гражданскими людьми».

Украинские военные обратились к своим сослуживцам с призывом сдать оружие и прекратить бессмысленное кровопролитие.