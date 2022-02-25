Бразилиа, 25 февраля, 2022, 22:17 — ИА Регнум. Погибшими от последствий проливных дождей в бразильском Петрополисе, по последним данным, считаются 204 человека, еще 51 человек числится пропавшим без вести. Об этом сообщает новостное агентство Infobae.

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Спустя десять дней после трагедии спасатели продолжают извлекать тела погибших из-под завалов. 15 февраля проливные дожди превратили улицы Петрополиса в реки, вырывающие с корнем деревья и уносящие автобусы, а также вызвали несколько оползней в построенных на склонах районах. Вместе с тем агентство отмечает, что причиной большого количества жертв послужил не столько сильный паводок, сколько строительство домов и кварталов в зонах риска.

За несколько часов в городе выпала месячная норма осадков. По словам властей, удар стихии стал сильнейшим в муниципалитете с 1932 года.